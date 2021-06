LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato il primo caso della variante indiana del coronavirus. La professoressa Charmaine Gauci, la sovrintendente della sanità pubblica, ha confermato che il caso è stato identificato giovedì sera e che le autorità sanitarie stanno indagando per determinare se sia stato importato.

La variante indiana è tra il 30% e il 100% più trasmissibile rispetto alla variante inglese. La variante inglese rappresenta il 47% di tutti i casi positivi a Malta, mentre la variante brasiliana rappresenta il 37% dei casi e ci sono solo sei casi della variante sudafricana.

Fino ad oggi, il 51% degli adulti maltesi sono completamente vaccinati, mentre il 74% hanno ricevuto la prima dose. Nessun paziente è in terapia intensiva all’ospedale Mater Dei.

Dei 74 casi attivi, 13 sono sporadici, 10 sono legati a nuclei familiari, sette sono importati e quattro sono legati ad incontri sociali. L’età media delle persone che hanno contratto il Covid-19 è di circa 32 anni.

Dall’1 giugno, il 95% dei viaggiatori che raggiungono Malta hanno presentato la documentazione corretta e durante l’ultima settimana nessun viaggiatore era risultato positivo.

Durante la scorsa settimana, il numero di nuovi casi è rimasto relativamente basso e non sono stati registrati decessi correlati al Covid.

(ITALPRESS).