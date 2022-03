ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Presidente del Consiglio Professor Mario Draghi ed il Ministro della Difesa, Onorevole Lorenzo Guerini, per la fiducia che hanno riposto in me affidandomi l’incarico di Commissario Straordinario all’emergenza COVID19”. Lo afferma al termine del mandato il commissario straordinario e generale di Corpo d’Armata Francesco Figliuolo.

“Al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate ed ai Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza la mia gratitudine più profonda per aver messo a disposizione della Struttura donne e uomini con le competenze necessarie a portare avanti i tanti e diversificati compiti della Struttura, di cui la campagna vaccinale è stato l’aspetto certamente più importante ma non l’unico. Grazie anche al Presidente della Corte dei Conti e all’Avvocato Generale dello Stato per il preziosissimo supporto fornito”, aggiunge.

“E’ stato un lavoro complesso – sottolinea il generale Figliuolo -, condotto in virtù dello sforzo di tutto il personale impegnato nella Struttura a cui va la mia gratitudine più profonda, e condotto in piena armonia con i Presidenti delle Regioni e Province autonome, con i quali le interlocuzioni sono state incessanti. Infine, un pensiero particolarmente riconoscente va alla Protezione Civile e al Ministero della Salute, con i rappresentanti dei quali abbiamo trovato da subito interlocutori irrinunciabili, all’interno di una sinergia di altissimo valore istituzionale”. “Grazie davvero a tutti – conclude il generale Figliuolo -, agli operatori sanitari, al mondo del volontariato e soprattutto agli Italiani, perchè ho sempre sentito forte il loro sostegno all’azione della Struttura Commissariale.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com