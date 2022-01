Covid, nuovo hub per tamponi all’Istituto Zooprofilattico di Palermo

Aperto all'Istituto Zooprofilattico di Palermo, in via Marinuzzi, un nuovo drive-in per i tamponi. "È un servizio in più che offriamo ai cittadini - dichiara il commissario Covid, Renato Costa -. Il bilancio della prima giornata è ottimo: nessuna coda e nessun disagio al traffico. Al momento abbiamo un tetto di 500 prenotazioni giornaliere, ma riteniamo di poterlo aumentare senza problemi". are/vbo/r