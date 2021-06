Sull’alleggerimento dell’obbligo di mascherine all’aperto a partire da lunedì “adotteremo la normativa nazionale, abbiamo il dovere di attenerci, tenendo però conto di eventuali peculiarità. Nelle zone rosse sarà compito nostro impedire che si possa abbandonare la mascherina. Se nelle zone della Sicilia dovessero esserci concreti pericoli di focolai suggeriremo di continuare a portare la mascherina”. Ad affermarlo il presidente della Regione Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti a margine della kermesse dal titolo “Il governo della Regione – Tre anni di lavoro per la Sicilia” in corso di svolgimento a Palermo – chiesa di Santa Maria dello Spasimo. “Mi preoccupano molto – ha aggiunto – le 4 varianti di fronte alle quali anche il mondo della scienza non ha mostrato particolare ottimismo. Serve riappropriare la libertà ma bisogna farlo con parsimonia e prudenza. Siamo pronti a qualsiasi evenienza è una politica di prevenzione che abbiamo il dovere di coltivare giorno dopo giorno. Abbiamo il dovere di richiamare sempre alle norme di prudenza”.

(ITALPRESS).