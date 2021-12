PALERMO (ITALPRESS) – “Non siamo in zona gialla, la comunità sta rispettando per fortuna le regole. Temiamo di poter essere in zona gialla tra qualche giorno ma in ogni caso il nostro obiettivo è la tutela della salute ed evitare di bloccare il settore economico che da noi sarebbe una catastrofe. Oggi col cts adotteremo le misure necessarie”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di ‘Omnibus’, trasmissione in onda su La7. “Oggi riuniamo in Sicilia il nostro cts perchè vogliamo rivedere la distribuzione del personale, incentivare il drive in e destinare maggiore attenzione a chi è a casa – continua Musumeci – Bisogna essere attenti a garantire la quarantena essenziale soltanto per chi ne ha effettiva necessità, 10 giorni sono tanti”.

In merito i No-Vax Musumeci sottolinea: “L’85% dei siciliani ha almeno una dose di vaccino, il ciclo completo ha raggiunto l’81,73%. Stiamo notando una crescita di prime dosi, segno evidente che l’area del no vax si stia frantumando e limitando ai pochi irriducibili. Adesso in parecchi si sono convinti che non ci sia alternativa. Abbiamo 81 ricoverati in terapia intensiva, non è un numero allarmante perché la popolazione ha compreso che col vaccino anche se arriva il contagio diventa una fastidiosa influenza da tenere sotto controllo. Nella gente prevale questa idea: se facciamo il vaccino non escludiamo il contagio ma non finiamo in terapia intensiva e qualche volta non soltanto in terapia intensiva”.

