TRAPANI (ITALPRESS) – “Noi siamo la regione che ha avuto cinque morti dopo il vaccino Astrazeneca, non è stata accertata la correlazione ma questo ha creato la psicosi e alimentato il partito di No-Vax. Abbiamo l’81% di siciliani vaccinati e questo ci consente di guardare avanti con ottimismo”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, partecipando all’evento digitale organizzato dal Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days – La fabbrica del futuro”, in diretta streaming dalla sede delle Cantine Florio di Marsala, nel Trapanese.

“Stiamo lavorando anche sugli irriducibili, c’è una larga fascia di incerti e indecisi sui quali si può lavorare”, ha spiegato il presidente Musumeci, che ha aggiunto: “Siamo pronti a ospitare milioni di turisti. Ci candidiamo da dicembre con il Natale in Sicilia, anche con itinerari poco battuti”.

(ITALPRESS).