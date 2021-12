LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato un nuovo record di nuovi casi di Covid-19. Le autorità sanitarie maltese hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 582 nuovi casi, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Anche due uomini di 52 e 53 anni sono morti di coronavirus, portando il numero totale delle vittime a 473. Secondo l’ultimo aggiornamento, sono attivi 2.991 casi, di cui 47 sono in ospedale. Quattro pazienti sono in terapia intensiva all’ospedale Mater Dei. La consulente per la sanità pubblica, la dottoressa Tanya Melillo, ha dichiarato che è previsto che i nuovi casi dovrebbero continuare ad aumentare nei prossimi giorni e ha sottolineato che è altamente improbabile che i numeri di Covid-19 diminuiscano prima della fine dell’anno. Sebbene la variante Omicron non sia stata ancora confermata dalle autorità sanitarie maltesi, Melillo ha confermato che le autorità sanitarie pubbliche stanno lavorando partendo dal presupposto che sia già a Malta. L’aumento dei casi positivi sta mettendo l’Ospedale Mater Dei a un punto di rottura. Melillo ha aggiunto che le persone non stanno rispettando le misure esistenti particolarmente non indossano mascherine negli spazi pubblici e sul posto di lavoro, pur socializzando in mezzo alla folla.

Un altro motivo per l’aumento dei casi positivi è che l’effetto dei vaccini sta diminuendo tra le persone che hanno ancora bisogno di ricevere la vaccinazione di richiamo. Il booster, che sarà offerto all’intera popolazione maltese, è stato appena reso disponibile questa settimana per per chi ha più di 35 anni. Finora sono state somministrate un totale di 1.019.517 dosi di vaccino, incluse 177.989 dosi di richiamo. Nel frattempo, il presidente di Malta George Vella e sua moglie Miriam sono in autoisolamento dopo essere stati a stretto contatto con una persona confermato positivo al Covid-19. Tutti gli appuntamenti sono stati riprogrammati o si terranno in sua assenza. Intanto, il sindacato che rappresenta le infermiere ha chiesto al governo maltese di reintrodurre le restrizioni per riportare la situazione sotto controllo.

L’Associazione maltese dei datori di lavoro (MEA) ha anche chiesto al governo per imporre misure più severe e ha avvertito che l’inazione del governo potrebbe portare a un grave rallentamento economico durante il primo trimestre del 2022. Il direttore del MEA Joseph Farrugia ha affermato che le politiche che riguarda la sanità pubblica non dovrebbero essere soggette all’opinione popolare e ha sottolineato che devono essere intraprese tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo gli effetti negativi della pandemia. Il leader dell’opposizione nazionalista Bernard Grech ha affermato che Malta ha bisogno di un gabinetto dei ministri concentrato sulle sfide che sta affrontando il paese e ha chiesto se il primo ministro Robert Abela agirà e prenderà decisioni tempestive per tenere sotto controllo il numero di casi di coronavirus o se cederà alle pressioni che sta affrontando in questo momento a seguito degli ultimi scandali politici che hanno coinvolto parlamentari del governo laburista e membri del gabinetto.

