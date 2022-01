LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi non hanno dato il permesso a MSC Grandiosa di entrare a Malta a causa di decine di passeggeri a bordo risultati positivi al COVID-19.

Secondo un rapporto locale, centinaia di passeggeri tra cui turisti maltesi e italiani sono bloccati a bordo della nave da crociera che stava viaggiando tra Malta, Spagna, Francia e l’Italia. Circa 150 persone sono confermate positive a seguito di esami medici effettuati durante un’escursione a Marsiglia. Nonostante tutti i passeggeri a bordo e l’equipaggio siano tutti vaccinati, la maggior parte dei passeggeri positivi sono italiani che non hanno mostrato sintomi. Nessun maltese a bordo è risultato positivo. La nave da crociera è in viaggio per Palma di Maiorca e tutti i passeggeri saranno sottoposti a test per il COVID-19. L’agente maltese che rappresenta la nave da crociera ha affermato che se i passeggeri maltesi a bordo risulteranno negativi al test verranno rimandati a Malta. Nel frattempo, le autorità sanitarie maltesi hanno confermato 1.144 nuovi casi di coronavirus mentre due donne, di 56 e 67 anni, sono morte a causa del virus. Il numero dei casi attivi è aumentato a 15.065 e 114 pazienti sono in cura presso l’Ospedale Mater Dei, di cui cinque in terapia intensiva. La pandemia ha causato la morte di 484 pazienti. Finora sono state somministrate 1.106.647 dosi di vaccini Covid-19, incluse 254.889 dosi di richiamo.

