ROMA (ITALPRESS) – Sono 6.905 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 32.125 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid, emesso dal Ministero della Salute. Le vittime sono 21, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 11.380. I ricoverati sono 1.021, 21 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 55, 4 in più rispetto a ieri.

(ITALPRESS).

