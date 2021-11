ROMA (ITALPRESS) – Sono 359 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 301). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 decessi (ieri 4) che portano il totale delle vittime, sull’isola, a 7.048. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 7.777 (+205). I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 295.980 (+152). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 68, Catania 108, Messina 57, Siracusa 43, Trapani 20, Ragusa 13, Caltanissetta 18, Agrigento 20 e Enna 12.

(ITALPRESS).