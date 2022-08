CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.657.395, 2.945 quelli fatti nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 535.523, 564 in più rispetto a ieri. Nessuna vittima da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore e tasso di positività che scende al 19,15% dal 22,87% di ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione della Regione Calabria.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it