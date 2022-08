POTENZA (ITALPRESS) – Sono 505 i nuovi positivi al Coronavirus in Basilicata, su un totale di 1.561 tamponi. Non ci sono vittime nelle ultime 24 ore. E’ quanto si evince dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Negli ospedali sono ricoverate 39 persone, una delle quali in terapia intensiva.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it