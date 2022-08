POTENZA (ITALPRESS) – Sono 382 i nuovi positivi al Covid in Basilicata, su un totale di 1.836 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registra un decesso. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. I ricoverati per Covid-19 sono 62 (-5) di cui 3 in terapia intensiva. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it