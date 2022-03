FIRENZE (ITALPRESS) – “Come Regione Toscana il mio appello è a non abbassare la guardia, a essere consapevoli che il Covid non è finito e ancora circola fra di noi, e quindi ad avere comportamenti rigorosi per garantire di arrivare all’estate. Non dimentichiamoci che sia due anni fa, sia l’anno scorso, il Covid ha trovato nel mese di marzo il momento di massimo sviluppo. L’anno scorso si arrivò fino a Pasqua prima che la curva si abbassasse”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una iniziativa al teatro “La Compagnia” a Firenze.

(ITALPRESS).

