Covid, esenzione vaccino dal 28/2 obbligatoria in digitale

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse dal 7 febbraio scorso esclusivamente in formato digitale, in modo analogo a quanto già avviene per il green pass e avranno validità sul solo territorio nazionale. Lo rende noto il Ministero della Salute. col/sat/red