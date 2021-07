NAPOLI (ITALPRESS) – “Dobbiamo completare il prima possibile la campagna di vaccinazioni per limitare la diffusione di varianti come la Delta. Vaccinarsi è indispenaabile per contenere e sconfiggere l’epidemia Covid”. Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta diretta social settimanale.

“Ci sono alcuni soggetti politici in Italia che fingono di difendere le attività economiche ma sono i nemici dell’economia. Il primo di questi soggetti ovviamente è Salvini, ma non solo, anche tanti esponenti di Fratelli d’Italia – continua De Luca –

Per fare un pò di demagogia breve rischiano di determinare un danno di lungo periodo. Per lisciare il pelo per l’apertura di tre settimane di alcune attività economiche rischiano di produrre un aggravamento del contagio che poi determina la chiusura delle attività economiche per mesi. Questa è la strada che seguono alcuni di questi soggetti politici”.

“Credo che non ci sono le condizioni per celebrare la festa di Sant’anna a Ischia” afferma De Luca. “Sarebbe un peccato inperdonanile buttare il lavoro che abbiamo fatto nei due mesi precedenti, sarebbe un delitto per una giornata di festa pregiudicare le attività economiche per i mesi successivi. Purtroppo l’evento sarebbe incontrollabile con 9 mila persone ammucchiate. Invito gli amministratori pubblici quindi a essere prudenti, a eliminare ogni evento pubblico che determina assembramenti incontrollabili e incontrollati”.

Quando Salini dice che sotto i 40 anni si può evitare di fare il vaccino siamo alla follia. I dati ci dicono che l'età media è scesa a sotto i 28 anni. Come si fa a dire certe cose incredibili".

