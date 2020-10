NAPOLI (ITALPRESS) – “Se arriviamo a 1000 contatti giornalieri e 300 guariti è lockdown: arriviamo alla chiusura di tutto”. Così Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento settimanale con i cittadini della Campania per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid. “Entriamo nella fase D dell’epidemia, il contagio è elevatissimo – spiega il governatore -. Stiamo puntando ad avere più o meno un equilibrio tra i nuovi contagi e i guariti, non cerchiamo un equilibrio perfetto ma la situazione deve essere gestibile, altrimenti bisognerà chiudere la regione”.

Intato l’Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che oggi si registrano 769 nuovi positivi su 9.549 tamponi. Il totale è di 17.233 positivi su 664.441 negativi. Cinque i nuovi decessi che fanno salire il numero a 475. I guariti del giorno sono sono 117 per un totale di 7.161.

