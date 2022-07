NAPOLI (ITALPRESS) – “Nella prima settimana di luglio in Campania c’erano 208 positivi, oggi sono 13214. I ricoveri nei reparti ordinari lo scorso anno erano 218 oggi 606, abbiamo il triplo delle persone ricoverate. In terapia intensiva c’erano 17 ricoveri oggi 34, il doppio. Le persone isolate a casa erano 7055 oggi 15785”. Sono i dati del Covid in Campania, elencati dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. “E questi dati – spiega il governatore – sono anche falsi per una ragione oggettiva: sono dimensionati del 50% da decine di migliaia di persone che o sono asintomatiche o vanno in giro pur avendo positività al Covid”. “Da settembre in poi la situazione sarà di grandissima pesantezza – avverte De Luca -. Avremo nel mese di agosto un rimescolamento sociale, avremo pochissima gente con le mascherine, tanti eventi pubblici che determineranno assembramenti. Rischiamo di ricominciare a settembre con i problemi che riguardano le scuole, la dad. Queste cose vanno dette con grande chiarezza perchè ognuno di noi sia consapevole della situazione” insiste il Presidente della Campania che fa sapere come tra i positivi ci sia “un boom, un’enorme crescita di contagi in età pediatrica. Al Santobono cominciamo ad avere difficoltà con decine di bambini ricoverati”.

“Ho il dovere di dirvi che è una grande idiozia quella che il Covid è poco più di un raffreddore – insiste De Luca -. E’ vero che moltissimi non hanno nessun sintomo, molti hanno sintomi lievi, ma è vero anche che tanti sono a letto con febbre alta da 15 giorni, magari anche a casa ma con problemi non banali. Per ragioni statistiche se solo l’1% ha sintomi gravi quell’1% significa migliaia di persone” chiosa il governatore .

