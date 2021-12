NAPOLI (ITALPRESS) – “Siamo di nuovo in una situazione di grave emergenza. In Campania abbiamo il 3,5% tasso di occupazione delle terapie intensive rispetto ai posti disponibili, però ieri abbiamo dato indicazioni ai nostri Direttori Generale di riattivare i posti a cominciare dagli ospedali modulari che abbiamo realizzato”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Riattiviamo oltre 70 posti all’Ospedale del Mare a Napoli e poi anche a Caserta e Salerno” spiega ancora il suo governatore che chiude l’argomento con il suo solito sarcasmo: “Dobbiamo riaprire – afferma De Luca – per la gioia di chi ci faceva notare che le nostre terapie intensive erano vuote. Contenti tutti, si stanno occupando”.

(ITALPRESS).