NAPOLI (ITALPRESS) – “Grazie a Dio la situazione Covid va migliorando in maniera sensibile in tutta Italia e nella nostra regione. In Campania però abbiamo deciso, diversamente dal governo nazionale, che rimane l’obbligo di indossare la mascherina all’esterno: non è un grande sacrificio, vorremmo evitare finzioni e prese in giro”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca in apertura del suo appuntamento social del venerdì pomeriggio che ritorna dopo due settimane di stop. “Il Governo stabilisce che bisogna portare in tasca la mascherina e metterla in caso di assembramento. E’ molto più semplice indossarla visto che comunque le strade commerciali sono affollate e poi nei mezzi di trasporto, nei locali e al chiuso va tenuta. Un gesto di prudenza quello di saltare il periodo di Carnevale: manteniamoci tranquilli ancora per qualche settimana per evitare di far saltare il contagio. Tenendo conto – ricorda De Luca – del fatto che la Campania ha la densità abitativa più alta d’Italia, è bene avere un elemento prudenza in più”.

(ITALPRESS).

