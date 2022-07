NAPOLI (ITALPRESS) – “Stiamo avendo una progressiva riduzione dei contagi, del numero di ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Ma manteniamoci prudenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì.

Il governatore ha poi parlato di Circumvesuviana: “Abbiamo fatto la gara per 40 treni nuovi nel 2019, è nato un contenzioso amministrativo che è durato due anni, e alla fine nel 2021 abbiamo fatto il contratto con Stadler. Però a causa della pandemia e della guerra in Ucraina Stadler ci comunica che la consegna del primo treno avrà un ritardo di 14 mesi. Che dovevamo fare la rescissione contrattuale con Stadler perchè alcuni materiali non arrivano? Avremmo perso decenni. Purtroppo per questi 40 treni scontiamo dei ritardi dovuti alla guerra”.

– foto: ufficio stampa Regione Campania –

(ITALPRESS).