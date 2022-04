NAPOLI (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Covid manteniamo più

o meno invariati i ricoveri nei reparti di terapia intensiva. Ci

sono alcune oscillazioni nei reparti di ricovero ordinario, ma

tutto sommato abbiamo una buona tenuta”. Lo dice il Presidente

della Campania Vincenzo De Luca nel suo consueto appuntamento

social del venerdì pomeriggio con la diretta Facebook. Il

governatore, che apre il suo monologo menzionando il nuovo

ospedale pediatrico Santobono che sorgerà a Ponticelli, fa il

punto sulla sanità e annuncia un’altra novità: “Lunedì parte il

portale salute della Regione Campania – spiega De Luca -. C’è

l’app Campania in Salute attraverso la quale è possibile fare la

prenotazione della visita specialistica. Ricordo – prosegue – che

le visite specialistiche sono divise in urgenti, di media urgenza,

differibili e programmabili: le visite urgenti vengono eseguite in

non più di 48 ore. E’ un lavoro straordinario che abbiamo fatto

nell’ambito del programma Burocrazia 0. Sarà possibile – afferma

ancora l’inquilino di Palazzo Santa Lucia – oltre che prenotare

visite specialistiche, confermare pre-appuntamenti per le seconde

visiti, pagare ticket per sè o per i propri familiari, si può

cambiare pediatra, consultare l’elenco dei vaccini effettuati:

offriamo un servizio via web veloce e comodo” dice De Luca.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com