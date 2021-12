Covid, Costa: “Vaccinare i bambini per eradicare la pandemia”

"Quando vacciniamo gli adulti conteniamo la pandemia, quando vacciniamo i bambini proviamo a eradicarla. E' già successo in passato con la Polio e il Vaiolo", Il commissario per l'emergenza Covid per la provincia di Palermo, Renato Costa, ha visitato l'hub dedicato alla vaccinazione dei più piccoli. mra/abr/gtr