LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta sta registrando un continuo aumento di nuovi casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore, le autorità sanitarie hanno confermato 291 nuovi casi, il numero più alto negli ultimi nove mesi. Con 100 pazienti guariti confermati, il numero di casi attivi è di 1.791. Ventidue pazienti sono attualmente in cura presso l’Ospedale Mater Dei. Tre di loro sono in terapia intensiva. Finora la pandemia ha causato 471 vittime. Somministrate finora oltre 1 milione di dosi, incluse 167.322 di richiamo.

Il vice primo ministro e ministro della Sanità Chris Fearne ha affermato che entro pochi giorni a Malta potrebbero registrarsi i primi casi della variante Omicron.

Per il premier Robert Abela “la migliore difesa contro la variante del coronavirus Omicron altamente trasmissibile è la dose di richiamo”. Abela ha affermato che l’alto tasso di vaccinazione, attualmente circa al 95%, e il lancio del richiamo “hanno contribuito a mantenere stabile il numero di ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, nonostante l’aumento dei casi”.

