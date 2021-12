TORINO (ITALPRESS) – “Il Piemonte da lunedì tornerà in zona gialla, e io anticiperò questo provvedimento, e se riesco già da venerdì, al massimo sabato, scatterà l’obbligo di mascherina all’aperto”. Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, a margine di un evento all’ospedale Mauriziano, in merito all’imminente passaggio della regione in zona gialla, causato dall’occupazione sopra i parametri delle terapie intensive. “Reparti che sono occupati all’80% da non vaccinati, che tolgono posto a chi ne avrebbe diritto e mettendo a rischio la salute degli altri” aggiunge, sottolineando come sempre i non vaccinati siano anche all’origine del caso legato ai tamponi. “Obbligo? Ho sempre pensato che sia meglio convincere, i numeri lo dimostrano. Credo si debba ampliare la categoria degli obblicati a vaccinarsi”, aggiunge.

