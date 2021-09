Covid, Aresu “L’infodemia ha creato confusione”

“Noi non siamo contro i vaccini, anche perché nell’arco degli anni hanno salvato molte vite. Siamo, però, per la libertà. Per colpa dell'infodemia si è creata molta confusione". Lo afferma Cristiano Aresu, vicepresidente di Rinascimento, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/mrv/red