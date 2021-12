ROMA (ITALPRESS) – Parte dall’Hub vaccinale pediatrico dell’Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma il V-DAY pediatrico per la Regione Lazio con le prime somministrazioni del vaccino per la fascia 5-11 anni.

Ad accogliere i primi 70 piccoli pazienti la banda della polizia, palloncini colorati e Babbo Natale pronto a distribuire peluche, dolci e cappellini della polizia.

“Quella di oggi è una festa, della vita, del coraggio, del futuro. Faccio un appello ai genitori, vaccinare i nostri bambini significa amarli. Con questo uteriore passo ci libereremo dal Covid”, ha dichiarato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti accogliendo le famiglie insieme all’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, al direttore Generale dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia e al segretario della Federazione italiana Medici Pediatri Lazio, Teresa Rongai.”Questa variante è insidiosa e l’unico scudo e la terza dose e soprattutto mettere in sicurezza i bambini. Il virus che attaca i bambini può lasciare il segno. Nel Lazio siamo stati bravi a creare una copertura vaccnale tra le migliori d’Europa. Ora patecipiamo a questa campagna, siamo olre alle 40 mila prenotazioni e mi auguro che da stasera siano tutti davanti al pc a prenotare per difendere i nostri figli”, ha aggiunto.

I piccoli potranno essere accompagnati per tutto il percorso vaccinale da un genitore e sono previsti itinerari speciali, assistenza e intrattenimento.

Oltre allo Spallanzani, operativi altri 8 hub: il museo Explora (via Flaminia), il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina (via Canova), De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e il consultorio famigliare di Viterbo (via Enrico Fermi)

(ITALPRESS).