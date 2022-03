LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta continua a registrare un aumento dei casi di COVID-19, con un numero record di 717 nuovi positivi.

La Sovrintendente della Sanità Pubblica Charmaine Gauci ha spiegato che l’86% dei nuovi casi sono legati alla sottovariante di Omicron considerata più contaggiosa. Con 216 guariti, il numero dei casi attivi è salito a 5.783.

Nelle ultime 24 ore, tre persone a cui è stato diagnosticato il virus hanno perso la vita. Questo porta il numero totale di morti dall’inizio della pandemia a 638.

Cento pazienti sono in cura in ospedale per il Covid-19, con quattro in terapia intensiva.

Domenica scorsa, il primo ministro maltese Robert Abela ha annunciato che il suo nuovo governo è pronto a revocare tutte le restrizioni, lasciando alle persone la facoltà di scegliere come salvaguardare al meglio il proprio benessere e la propria salute.

(ITALPRESS).

