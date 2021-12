LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.298 nuovi casi di Covid-19, il maggior numero in un giorno dall’inizio della pandemia. Ciò significa che più di una persona su sei esaminata è risultata positiva al Covid-19.

Il numero dei casi attivi è salito a 7.735 a seguito dei nuovi casi registrati e dei nuovi guariti. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore, 82 pazienti sono guariti dal Covid-19, mentre 82 pazienti sono ancora in cura all’ospedale Mater Dei, di cui cinque ricoverati in terapia intensiva.

Finora sono state somministrate un totale di 1.043.069 dosi di vaccino, incluse 198.772 dosi di richiamo.

Nel frattempo, il ministero della Sanità sta incoraggiando gli infermieri e gli operatori sanitari in pensione a tornare nel settore della sanità pubblica per rafforzare gli sforzi contro il coronavirus.

In una settimana segnata da un forte aumento dei casi, il numero di multe emesse dalle forze dell’ordine per violazioni delle normative Covid-19 è di fatto rimasto invariato. La polizia ha emesso 206 multe la scorsa settimana dopo le 203 della settimana precedente.

(ITALPRESS).