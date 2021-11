ROMA (ITALPRESS) – “Oggi nel Lazio su 10.171 tamponi molecolari e 23.916 tamponi antigenici per un totale di 34.087 tamponi, si registrano 867 nuovi casi positivi (-200), 4 i decessi (-5), 558 i ricoverati (+8), 70 le terapie intensive (+1) e +376 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a roma città sono a quota 297”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che sulle vaccinazioni prosegue: “Nel Lazio abbiamo raggiunto 9 milioni di somministrazioni con oltre 93% di adulti in doppia dose e oltre 87% over 12 in doppia dose. è importante prenotare il proprio richiamo dopo i 180 giorni evitando così assembramenti negli hub. Oggi torniamo sotto la quota dei mille casi giornalieri, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Il Covid colpisce duro e mi ha molto colpito il decesso di un uomo di 51 anni nella provincia di Roma, non vaccinato e fumatore” aggiunge D’Amato. “Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 64%, il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 13%. Continua a essere monitorata la situazione nel comune di aprilia in provincia di latina per l’elevata incidenza dei casi” conclude l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio.

