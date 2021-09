ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento dei casi Covid in Italia. I nuovi positivi – a quanto si apprende dalla lettura del bollettino del ministero della Salute – sono 6.503, oltre mille in più rispetto ai 5.498 registrati ieri. I deceduti sono 69, in calo rispetto ai 75 di ieri. I guariti sono 7.774, mentre gli attualmente positivi decrescono di 1.347 scendendo a 136.578. I tamponi processati sono 303.717, numero che determina un tasso di positività che sale al 2,14%. Sul fronte dei ricoveri si evidenzia un leggero incremento tra i ricoverati nei reparti ordinari; i pazienti sono 4.231 (+19); calano, anche qui lievemente, le terapie intensive, 540 degenti (-4) ma con 40 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 131.807 persone. La Sicilia si conferma prima per nuovi contagiati (1.155), seguita da Veneto (691) e Lombardia (688). I tamponi processati sono 303.717, numero che determina un tasso di positività che sale al 2,14%. Sul fronte dei ricoveri si evidenzia un leggero incremento tra i ricoverati nei reparti ordinari; i pazienti sono 4.231 (+19); calano, anche qui lievemente, le terapie intensive, 540 degenti (-4) ma con 40 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 131.807 persone. La Sicilia si conferma prima per nuovi contagiati (1.155), seguita da Veneto (691) e Lombardia (688).

