ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi – secondo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute – sono 53.127 (-103) con 425.638 tamponi processati determinando un tasso di positività pari al 12,4%. I decessi sono 156 (+20). I guariti sono 48.481. Riprendono a salire gli attualmente positivi, con 5.324 unità in più attestandosi su un totale di 976.479. Calo dei ricoverati nei reparti ordinari; i pazienti ospitati sono 8.274 (-140), i degenti in terapia intensiva sono 527 (-18) con 35 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 967.479.

I guariti sono 48.481. Riprendono a salire gli attualmente positivi, con 5.324 unità in più attestandosi su un totale di 976.479. Calo dei ricoverati nei reparti ordinari; i pazienti ricoverati sono 8.274 (-140; i degenti in terapia intensiva sono 527 (-18) con 35 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 967.479.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com