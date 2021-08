ROMA (ITALPRESS) – Sono 4.257 i nuovi casi di coronavirus in Italia (5.959 il 29 agosto) a fronte di 109.803 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 3,88%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 53 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 37 registrati il 29 agosto.

I guariti sono 3.854 e gli attuali positivi salgono a 4.534.499 dai 4.530.246 di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.264, 131 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 548 ricoverati (+23 unità) con 50 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 136.581 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Sicilia (1.600), seguita da Emilia-Romagna (546) e Toscana (348).

