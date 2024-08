“Costruire un sogno”, 5 campionesse azzurre con Webuild per lo sport

ROMA (ITALPRESS) - "We dream, we build, we win": sogniamo, costruiamo, vinciamo. È il filo rosso che unisce Webuild e cinque campionesse azzurre che rappresentano l'Italia nel mondo: Caterina Banti (medaglia d'oro a Parigi nella vela), Alice Bellandi (campionessa olimpica nel judo), Zaynab Dosso e Antonella Palmisano (atletica), Angela Carini (pugilato). Le loro storie e i loro valori di impegno e gioco di squadra, passione e determinazione, sono al centro della nuova campagna di comunicazione del Gruppo ‘Webuild per lo sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse’. Caterina Banti è l'atleta in cui Webuild ha creduto con forza già dal 2011, prima delle medaglie, sostenendo il Circolo Canottieri Aniene di Roma che nel tempo ha cresciuto tanti grandi atleti. La sua parola chiave per la campagna è 'audacia'. Alice Bellandi è l'altra protagonista della campagna Webuild, in cui Alice parla di 'perseveranza', il valore di chi 'non molla mai' davanti alle difficoltà e alle sfide. Forti e decise anche le testimonianze di Zaynab Dosso e Antonella Palmisano e di Angela Carini, che hanno parlato di resilienza, tenacia e passione. ari/gtr