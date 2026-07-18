Costantini “Con il caro carburanti nuovi svantaggi competitivi”

ROMA (ITALPRESS) - "Benzina, gasolio ed energia stanno tornando a correre, ma nella direzione sbagliata per imprese e famiglie. Preoccupa inoltre un andamento non omogeneo sul territorio: in alcune aree i prezzi sono più alti e i rincari più marcati, creando nuovi svantaggi competitivi. Servono più trasparenza e interventi capaci di ridurre questi divari". Lo afferma il presidente della Cna Dario Costantini. sat/mca2 (Fonte video: Cna)