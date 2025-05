Costalonga riceve a Ca’ Farsetti una delegazione della Corea del Sud

VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, ha ricevuto questa mattina, a Ca’ Farsetti, una delegazione della provincia di Chungcheongnam-do, della Repubblica di Corea. Dopo i saluti ufficiali e lo scambio dei doni, si è tenuto un incontro, a cui hanno preso parte, per il Comune, anche il dirigente della Samrt Control Room e del Centro Maree, Alvise Papa, e il responsabile della Protezione civile, Francesco Vascellari, in cui sono stati trattati vari argomenti: dalla gestione del territorio comunale alla previsione e prevenzione dei rischi, dalle misure di sicurezza poste in atto per i cittadini alla gestione delle emergenze.

“Venezia – ha sottolineato l‘assessore Costalonga – è un territorio unico al mondo, ma anche un laboratorio avanzato di gestione integrata del rischio: grazie al sistema Mose, alla Smart Control Room e al costante coordinamento con la Protezione Civile, siamo in grado di monitorare in tempo reale le condizioni meteo-marine e attivare tempestivamente le misure necessarie per tutelare la città e i suoi abitanti. Incontri come quello di oggi, con la delegazione della Corea del Sud, rappresentano un’importante occasione di confronto e crescita reciproca, per condividere esperienze, rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare strategie comuni di resilienza urbana e innovazione tecnologica applicata alla sicurezza”.

