Cossolo “Evidente crescita dei servizi delle farmacie”

ROMA (ITALPRESS) - “Il rapporto traccia un’evidente crescita dei servizi che hanno raggiunto il 70% delle farmacie”. Lo ha spiegato il presidente di Federfarma Marco Cossolo, in occasione della presentazione, insieme a Cittadinanzattiva, del VII Rapporto Annuale Farmacia. “Dobbiamo lavorare per mettere tutte le farmacie in condizione di fare questi servizi. La farmacia è diventata front office del Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo bisogno di lavorare. Basta polemiche. Quello che viene chiesto al Ministro Schillaci, l’ha già fatto attraverso la convenzione, quindi è tardivo. Così firmeremo anche questi benedetti risultati previsti dalla convenzione”. xl5/sat/gtr