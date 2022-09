Cosa sono i prodotti CBD e cosa prevede la legge

I prodotti CBD, disponibili ormai sotto diverse forme, dalle capsule all’olio fino al liquido per le sigarette elettroniche, sono composti a base di cannabidiolo, principio attivo che si trova sia nella cannabis che nelle piante di canapa. Oggi i prodotti CBD sono molto richiesti da diverse tipologie di target e le loro proprietà benefiche ne incentivano l’acquisto. Esistono in commercio prodotti a base di canapa assolutamente naturali perché ottenuti da canapa coltivata senza fertilizzanti o componenti chimici ed è verso questa tipologia di prodotti CBD che molte persone indirizzano la propria scelta. Ma cosa sono esattamente i prodotti CBD e quali sono le loro proprietà benefiche?

Cosa sono i prodotti CBD: differenza tra THC e CBD

I prodotti CBD utilizzano delle molecole estratte dalla canapa chiamate fitocannabinoidi e i più conosciuti sono il THC e, appunto, il CBD ma, mentre il THC è conosciuto soprattutto per gli effetti psicoattivi o da “sballo”, il CBD, cannabidiolo, non ha effetti psicoattivi, ma soprattutto possiede proprietà benefiche sia a livello farmacologico che a livello cosmetico. I prodotti CBD utilizzano il cannabidiolo estratto principalmente dai fiori e dalle foglie delle piante di canapa e sono prodotti autorizzati anche a livello normativo dal Reg. (CE) n. 1223/2009 come ingrediente cosmetico sia di produzione sintetica che di origine naturale.

Vantaggi e proprietà benefiche dei prodotti CBD

Sono moltissimi i vantaggi dell’utilizzo dei prodotti CBD e le loro proprietà benefiche per il nostro organismo e per la nostra mente: indipendentemente dal tipo di composto, tra olio e capsule, i benefici vengono comunque avvertiti in poco tempo e sono davvero notevoli.

Innanzitutto il cannabidiolo, contenuto nella canapa e quindi nei prodotti CBD, è efficace per migliorare i disturbi del sonno e per ridurre l’ansia e, se assunto a basse dosi, può intervenire anche sulla sonnolenza diurna.

Il cannabidiolo è anche efficace in alcune forme gravi di epilessia e diversi test ne hanno dimostrato la riduzione delle crisi di una buona percentuale. È considerato utile anche per migliorare i sintomi della schizofrenia e per prevenire le malattie neurovegetative.

I prodotti CBD sono inoltre utilizzati per alleviare la nausea, per ridurre l’incidenza del diabete, per mantenere in buono stato la salute cardiovascolare, per alleviare l’artrite reumatoide, per aiutare le manifestazioni di acne e psoriasi e per ridurre gli stati depressivi.

Come agisce il principio attivo contenuto nei prodotti CBD?

Abbiamo appurato le varie proprietà benefiche dei prodotti CBD ma non sappiamo ancora come agisce concretamente il CBD in modo benefico sul nostro organismo. Vediamolo insieme.

Il sistema biologico che regola il nostro sistema immunitario, il sistema nervoso e tutte le funzioni espletate dai nostri organi oltre ad appetito, umore, dolore e metabolismo, si chiama sistema endcoannabinoide (ECS) ed è formato da diversi recettori cannabinoidi che possono legarsi o alle molecole di THC o a quelle di CBD.

Quando un trauma o una patologia altera il nostro sistema endocannabinoide o biologico, si verifica uno squilibrio interno ed è allora che l’assunzione di CBD diventa indispensabile per trasmettere le informazioni utili al nostro sistema endocannabinoide (ECS) (o sistema biologico) a ripristinare l’equilibrio e la stabilità interna del nostro organismo.

Proprietà cosmetiche dell’olio CBD

Tra le varie formulazioni proposte, l’olio a base di CBD è un ottimo prodotto per la salute della pelle, per contrastare i segni dell’ossidazione cellulare e per mantenere la pelle idratata e nutrita. L’utilizzo cosmetico dell’olio CBD è essenziale anche per ridurre i fenomeni di irritazione, soprattutto per le pelli più sensibili e delicate. L’olio puro a base di CBD, assunto quotidianamente sotto forma di poche gocce, produce effetti visibili in breve tempo e, oltre alla cosmesi, è utile anche per contrastare i dolori reumatici, muscolari e articolari.

Prodotti CBD in Italia: cosa prevede la legge

La richiesta esponenziale di prodotti CBD ne ha reso necessaria una normativa da rispettare. In Italia la normativa in materia di CBD è la 242/2016 ed è entrata in vigore nel 2017: la legge regola in particolare le fasi di coltivazione, lavorazione e vendita della canapa. È stato proprio in seguito all’entrata in vigore di questa legge che molti punti vendita dedicati alla commercializzazione di prodotti inerenti il mondo della cannabis hanno aperto i battenti, ma si tratta di negozi che vendono prodotti a base di cannabis legale e la differenza sostanziale con la cannabis illegale consiste nella concentrazione del principio attivo psicotropo: il THC.

I prodotti a base di cannabis che possono essere considerati adatti alla vendita, secondo la normativa vigente, non devono contenere un livello di tetraidrocannabinolo superiore allo 0.2%, in modo da privare la canapa delle sue proprietà psicotrope.

Il livello di CBD, invece, non ha un limite di concentrazione nei prodotti in vendita proprio perché è considerato assolutamente legale.

La legge prevede inoltre la possibilità di richiedere, all’azienda che commercializza prodotti CBD, tutta la documentazione relativa alla provenienza della cannabis, oltre che verifiche sui singoli prodotti per attestarne i requisiti di legalità.