All’interno delle aziende una delle figure che occupa un ruolo tra i più determinanti è quella del HR Manager. L’acronimo “HR” sta per “Human Resources” ovvero “risorse umane”. Quando parliamo di HR Manager ci riferiamo quindi al responsabile delle risorse umane, una figura professionale di indubbio interesse. Nei prossimi paragrafi di questo articolo approfondiremo il suo ruolo, scoprendo più nel dettaglio di cosa si occupa.

Di cosa si occupa l’HR Manager

Il responsabile delle risorse umane si occupa della selezione, della gestione, della formazione e dello sviluppo del personale di un’azienda, rispondendo direttamente del suo operato al management aziendale. Si tratta di un ruolo abbastanza complesso che richiede una certa dose di responsabilità.

Oltre alle funzioni specificate poc’anzi, l’HR Manager:

collabora con gli addetti all’amministrazione del personale ;

; supervisiona il regolare ciclo delle paghe e degli adempimenti connessi;

cura le relazioni sindacali;

compie valutazioni sul personale , controllandone il rendimento;

, controllandone il rendimento; imposta i modelli e le procedure finalizzate a migliorare e a definire l’organizzazione aziendale e i ruoli specifici del personale dipendente;

coordina gli avanzamenti di carriera , comunicando ai dipendenti eventuali promozioni o cambi di ufficio;

, comunicando ai dipendenti eventuali promozioni o cambi di ufficio; segue le procedure di dimissioni e di licenziamento.

Tra le responsabilità di questa figura c’è quindi anche quella di gestire al meglio il capitale umano dell’azienda, mantenendosi sempre in linea con lo sviluppo e con l’evoluzione delle tendenze nel mondo del lavoro.

Requisiti per diventare responsabile delle risorse umane

Per diventare responsabile delle risorse umane è necessario possedere almeno una Laurea triennale, sebbene alcune aziende preferiscano HR Manager con una Laurea specialistica. Il percorso di studio da intraprendere per chi desidera cimentarsi in questo tipo di professione deve essere relativo a ambiti quali le risorse umane, la Business Administration o campi di studio affini. A seguito dell’ottenimento della Laurea si possono eventualmente seguire specifici Master o conseguire apposite certificazioni.

Per ovvi motivi, a chi desidera diventare responsabile delle risorse umane, è consigliato svolgere un periodo di stage o di tirocinio, in modo tale da acquisire delle reali esperienze e competenze direttamente sul campo. Il tirocinio viene spesso inserito all’interno dello stesso percorso accademico, così da permettere di ottenere anche dei crediti formativi utili al conseguimento della Laurea.

Caratteristiche dell’HR Manager

Tra le abilità da sviluppare per poter calarsi nel migliore dei modi nel ruolo di responsabile delle risorse umane rientrano:

le buone capacità nei rapporti interpersonali ;

; il Decision-Making;

le capacità organizzative;

la leadership;

la doti oratorie;

la mentalità Problem Solving ;

; la capacità di lavorare sotto stress;

la conoscenza teorica e pratica dei software abitualmente usati per la gestione delle risorse umane nelle imprese;

la propensione a strategie di sviluppo e digitalizzazione dell’azienda.

Tra le competenze dell’’HR Manager rientra infine la conoscenza delle lingue straniere. Questa caratteristica costituisce una corsia preferenziale per fare carriera e per ottenere la migliore posizione possibile in aziende di grandi dimensioni che operano a livello internazionale.

Quanto guadagna un responsabile delle risorse umane

Sappiamo bene che il successo di una azienda dipende in gran parte anche dal suo capitale umano. Se ne deduce che una figura come il responsabile delle risorse umane, essendo chiamato in prima linea nella gestione dei lavoratori e dei vari professionisti coinvolti nell’attività di un’impresa, occupi un ruolo di grande responsabilità in tal senso. Per questo motivo, in genere, l’HR Manager riceve stipendi di un certo spessore.

Ma quanto guadagna per l’esattezza un responsabile delle risorse umane? Naturalmente, la retribuzione di questa figura dipende anche dalle dimensioni dell’azienda in cui l’HR Manager si trova a operare. Mediamente, tuttavia, un responsabile delle risorse umane può guadagnare dai 90mila ai 110 mila euro annui. L’esperienza maturata sul campo da questa figura può inoltre contribuire ad accrescere il relativo stipendio fino anche ai 180 mila euro quando si superano i dieci anni di carriera.