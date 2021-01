TRIESTE (ITALPRESS) – Lo sconto carburanti attuato in Friuli Venezia Giulia non viola la direttiva europea e potrà quindi continuare ad essere applicato. A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell’Ue, respingendo il ricorso della Commissione europea. “Esprimiamo grande soddisfazione – afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – per la sentenza della Corte di giustizia Ue che, rigettando il ricorso della Commissione europea, oggi ha stabilito che lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti della nostra Regione non comporti una violazione della direttiva europea sulla tassazione dell’energia. E’ la dimostrazione che la Regione si è mossa sempre nel rispetto delle normative vigenti, tutelando al contempo i cittadini del Friuli Venezia Giulia”.

“Si tratta di una notizia importante – ha aggiunto – soprattutto alla luce delle forti difficoltà che le famiglie e le attività economiche stanno ancora affrontando a causa della pandemia”.

(ITALPRESS).