Corsa clandestina di cavalli nel Catanese, 15 denunce

CATANIA (ITALPRESS) - Quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Catania per organizzazione di corsa clandestina di cavalli e maltrattamento di animali. L'operazione si è svolta domenica mattina a Campo Rotondo Etneo, nel Catanese. All'alba, due fantini si sono sfidati al comando di calessi trainati da cavalli, seguiti da decine di motociclette e automobili che correvano a folle velocità. La polizia ha utilizzato i droni in dotazione alla Questura di Catania per monitorare la gara dall'alto. I cavalli hanno percorso circa due chilometri, in gran parte in salita. Grazie alle coordinate fornite dai droni, oltre venti poliziotti hanno raggiunto il luogo della competizione illegale. La Squadra a Cavallo della polizia ha messo in sicurezza gli animali, mentre altri agenti hanno bloccato uno dei fantini e alcuni organizzatori. Molti partecipanti sono fuggiti, ma diversi sono stati fermati poco dopo. ia/sat/azn