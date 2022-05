Corruzione e turbativa d’asta, 5 arresti in Brianza

La Guardia di Finanza ha arrestato 4 dipendenti pubblici e un imprenditore, tutti finiti ai domiciliari, e sequestrato 3 aziende, beni e disponibilità finanziarie per oltre 260 mila euro nell'ambito di un'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta in Brianza. vbo/gtr