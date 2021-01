ROMA (ITALPRESS) – L’ex governatore della Calabria Mario Oliverio è stato assolto. La decisione del gup di Catanzaro Giulio De Gregorio perchè “il fatto non sussiste”. L’ex presidente della giunta calabrese, del Pd, era accuato di abuso d’ufficio e corruzione nell’ambito del processo “Lande desolate”. La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere. L’inchiesta si riferisce a presunte anomalie nella realizzazione di tre opere pubbliche. Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere ed Armando Veneto, ha scelto il rito abbreviato, mentre gli altri imputati saranno giudicati con quello ordinario con udienza fissata per il 7 ottobre.

“Sono stati due anni di gogna mediatica, nei miei confronti – ha commentato Oliverio – Ho speso la mia vita e il mio impegno politico e istituzionale avendo sempre come bussola la legalità, la correttezza amministrativa, il rispetto dei diritti e delle persone”.

“Ho sempre combattuto in prima fila per il riscatto della mia terra e per la liberazione di essa da tutte le mafie e cricche affaristiche – ha continuato Oliverio – Quella mattina di dicembre del 2018 è come se il mondo si fosse capovolto. Nella mia funzione di massimo responsabile del Governo della Regione venivo sottoposto ad un provvedimento cautelare. Un atto grave non solo per la mia immagine, ma soprattutto per l’immagine della Calabria finita nel tritacarne mediatico e nella macchina del fango. Il solo pensiero che i calabresi, a partire da quelli che avevano riposto in me fiducia, potessero essere indotti a credere che il loro presidente avesse tradito la loro fiducia ed approfittato del ruolo che gli avevano conferito sono stati la più grave ferita e il più grande e insopportabile tormento della mia vita. Sono felice per i miei figli, per i miei cari, ma anche per i calabresi”.

