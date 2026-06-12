Corriere “svaligiato” in pieno centro a Roma durante le consegne, la Polizia recupera il bottino da 4.000 euro

ROMA (ITALPRESS) – Aveva appena messo a segno il colpo approfittando di un momento di distrazione durante le operazioni di consegna in pieno centro storico a Roma, ma il bottino griffato è rimasto tra le sue mani solo per pochi minuti.

A interrompere la fuga tra le vie dello shopping sono stati gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio che hanno recuperato merce di lusso del valore di circa 4.000 euro ed arrestato un cittadino cubano, ora gravemente indiziato del reato di furto aggravato. Gli agenti – si legge in una nota – hanno notato l’uomo “mentre camminava nervosamente lungo via del Corso con una grossa busta di plastica colma di scatole e altri oggetti, stretta tra le braccia: raggiunto dagli operatori, è stato trovato in possesso di numerosi articoli di un noto marchio di lusso del valore complessivo di circa 4.000 euro”.

L’esame degli articoli recuperati e del relativo packaging ha permesso al direttore dell’esercizio commerciale di ricondurre senza esitazione la merce ad alcune consegne, che, proprio in quelle ore, erano in corso nell’area interessata. Rintracciato il corriere, “quest’ultimo ha confermato i sospetti degli investigatori, raccontando di essersi accorto, durante le operazioni di consegna, della sparizione di alcuni articoli custoditi nel vano di carico del proprio furgone”.

Sul meccanismo di chiusura del portellone era stato applicato un gommino ricavato da un cavo elettrico, uno stratagemma frequentemente utilizzato dai ladri per impedire la corretta chiusura della serratura e mantenere accessibile il vano di carico senza che il conducente se ne accorga. Per il trentunenne cubano sono quindi scattate le manette.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).