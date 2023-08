ROMA (ITALPRESS) – Hanno rallentato per accompagnare la ciclista rifugiata Masomah Ali Zada, fuggita dall’Afghanistan, fino al traguardo del Campionato del mondo della Gran Fondo. C’è tutta la visione sportiva di Papa Francesco nel gesto dei due ciclisti di Athletica Vaticana – Rino Alberto Bellapadrona e Marcus Bergmann – in corsa oggi nella prova riservata agli amatori nella rassegna iridata in Scozia. La ciclista afghana che ora vive a Parigi – ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo – è una dei cinque atleti del Team dei Rifugiati (3 afghani, un siriano e un iraniano) sostenuto dall’Unione ciclistica internazionale come segno di riscatto e speranza attraverso lo sport. Domani, sabato, i ciclisti vaticani incontreranno i poveri della comunità vincenziana Ozanam nello stile della fraternità. E domenica mattina Rien Schuurhuis correrà il campionato del mondo. Con il Team Rifugiati (afghani, siriani, iraniani).

