BOLOGNA (ITALPRESS) – Corrado Caruso, professore associato di Diritto Costituzionale all’Università di Bologna, è il nuovo presidente della Consulta di Garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna. Corrado Caruso è stato eletto all’unanimità dei quattro componenti della Consulta presenti al momento della votazione, mentre era assente il quinto componente, l’avvocato Tommaso Bonetti. Caruso succede a Chiara Bologna, che, eletta presidente della Consulta nel 2021, è stata presidente per gli scorsi 30 mesi come previsto dalla legge regionale che regola il funzionamento della Consulta. Composta da cinque componenti (tre eletti dall’Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie locali), la Consulta di garanzia statutaria è un organo autonomo e indipendente della Regione con sede in Assemblea legislativa. Fra i suoi compiti principali ci sono quelli di adottare provvedimenti ed esprimere pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum nonchè di esprimere pareri di conformità delle leggi e dei regolamenti regionali allo Statuto della Regione.

Foto: ufficio stampa Regione Emilia Romagna

(ITALPRESS).