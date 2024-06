Corradi “Per la quarta volta Trenitalia supporta Marateale”

ROMA (ITALPRESS) - "È un’altra bellissima giornata: per la quarta volta Trenitalia supporta il Marateale sponsorizzando l’evento ma soprattutto spostando tutte le persone che andranno all'evento in treno. Invito tutti a prendere il treno perché è il modo migliore per raggiungere Maratea in meno di tre ore con il Frecciarossa, rispetto all’auto è un modo molto più comodo, veloce e molto più sostenibile". Lo ha detto Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia a bordo del Frecciarossa da Roma a Maratea, per la presentazione della rassegna cinematografica Marateale 2024. xc3/pc/mrv