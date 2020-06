I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente a San Marino dall’inizio della infezione ad oggi sono 672.

Di questi casi, attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 246, i deceduti 42, i guariti 384. L’andamento riferito all’infezione nella giornata di ieri (I giugno) evidenzia: 1 nuovo positivo, 0 deceduti, 25 guariti.

Tra le persone positive, 3 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: 1 in terapia intensiva, 2 in isolamento, un dimesso. Sono invece 243 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.

