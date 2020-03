MILANO (ITALPRESS) – “Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi per l’accertamento del coronavirus effettuati questa mattina ai componenti della Giunta regionale a seguito della positivita’ riscontrata nella notte per l’assessore Alessandro Mattinzoli”. Lo riferisce in una nota l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “I test sono stati eseguiti – conclude Gallera – in ottemperanza con le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della Salute e l’Istituto Superiore di sanita’ per gli operatori pubblici che svolgono funzioni ritenute essenziali”.

(ITALPRESS).