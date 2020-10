PALERMO (ITALPRESS) – La Mezza maratona che si sarebbe dovuta correre domenica prossima a Palermo è stata annullata. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando, dopo un confronto con gli organizzatori e le altre autorità coinvolte. Nel pomeriggio firmerà una apposita ordinanza.

E’ lo stesso Orlando ad annunciare il provvedimento attraverso un video, lanciando nello stesso tempo un nuovo accorato appello ai palermitani per il rispetto di norme e divieti emanati nell’ultimo Dpcm per arginare i contagi del coronavirus e garantire così la salute di tutti.

“Purtroppo – spiega il primo cittadino – negli ultimi giorni abbiamo registrato una forte impennata della curva dei contagi a Palermo così come nel resto della nazione. Questo mi ha spinto a tutelare maggiormente la salute dei palermitani disponendo numerosi provvedimenti in materia”. Il sindaco nel video fa riferimento anche all’ordinanza emanata ieri che ha vietato la vendita di alcolici dopo le ore 21 davanti ai locali o in strada o negli spazi pubblici. “Queste – sottolinea Orlando – sono delle misure rigorose alle quali potranno seguirne ancora delle altre perchè dobbiamo tutti renderci conto che siamo a rischio di un picco di contagi e di morti che Palermo non si può permettere così come non si può permettere il ritorno di un lockdown definitivo”.

